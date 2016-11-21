كاريس بشار ترد على ماكتبته عنها كندة حنا

نشرت الفنانة كندة حنا صورة للفنانة كاريس بشار وكتبت عليها «انشالله بيقبشني جمالك وحلاكي من كل النواحي»، وكان هذا تعليقاً على خبر حصول النجمة كاريس بشار على المرتبة الأولى في استفتاء «الفنانة السورية الأكثر جمالاً وجاذبية»، والذي نظمته وكالة التنمية للأنباء وشارك فيه 37 فنانة سورية. موقع سيدتي تواصل مع النجمة كاريس بشار التي عبرت عن محبتها لصديقتها كندة حنا، وقالت: «أنا لا يوجد لدي أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن وصلني ما كتبته كندة وأحب أن أوجه الشكر والمحبة لها ولكل الأصدقاء الحقيقيين».