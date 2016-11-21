بالصور.. تسليم 75 ألف جنيه لـ 15 عروس يتيمة ببني سويف‎

مراسل «ONA»

سلم المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف اليوم الاثنين، 15 شيكًا للعرائس الأيتام قيمة كل شيك 5 آلاف جنيه بإجمالي 75 ألف جنيهًا مقدمة من جمعية الأورمان لمساعدة الفتيات المقبلات على الزواج في تجهيز بيت الزوجية فى إطار الأعمال الخيرية والمساعدات التى تقدمها جمعية الأورمان بالمحافظة.

وذلك في حضور اللواء يسري خضر السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، والأستاذ أكرم عباس وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والأستاذ ممدوح حلمي مدير مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة.

وقدًم المحافظ التهنئة للعرائس بمناسبة الزفاف، موجهًا الشكر لجمعية الأورمان على تقديمها الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأيتام، والتي تقدم نموذجًا يُحتذى به في دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى التي تقوم بدورها تجاه المواطنين ، لاسيما وأن الجمعية لها تاريخ مشرف في مجال الأعمال الخيرية، مؤكدُا أن المحافظة مستمرة في تقديم جميع أنواع الدعم لأبنائها من الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة بمشاركة كافة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.