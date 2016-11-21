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حبس سيدتين في مترو السيدة زينب لحديثهما عن غلاء الأسعار

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حبس سيدتين في مترو السيدة زينب لحديثهما عن غلاء الأسعار حبس سيدتين في مترو السيدة زينب لحديثهما عن غلاء الأسعار

أمر طبيعي أن يتحدث الجميع عن المشاكل والأزمات التي يمر بها خاصه مع سوء الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بالوقت الراهن، ولكن انتبه ففي بعض الأوقات قد تتسبب ثرثرتك وشكواك من الأزمات التي تمر بها للزج بك في السجن، ننشر لكم عبر نجوم مصرية سبب سجن سيدتين تم القبض عليهما بمحطة مترو السيدة زينب. تفاصيل القبض على سيدتين داخل محطة مترو:

في واقعة غريبة من نوعها، قامت نيابة القديمة برفض الاستئناف الذي قدمه محامي سيدتين قام عناصر ينتمون لأفراد الأمن داخل محطة مترو السيدة زينب بالقبض عليهما بسبب الحديث عن غلاء الأسعار داخل المترو، حيث تم القبض عليهما الاثنين الماضي بعد حديثهم الذي رآه أفراد الأمن مبالغ به عما يخص بارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة إلى غلاء الأسعار داخل عربات مترو الأنفاق تحديداُ محطة مترو السيدة زينب، بحسب ما اوردته جريدة المصريين. أسماء السيدتين المقبوض عليهما في مترو الأنفاق:

أعلن الأمن في وقت سابق عن ياسمين نادي محمد “27 سنه” وأمل صابر إبراهيم “36سنه”، حيث تم الكشف عن إقامتهما بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، بحسب التقرير الذي تناولته جريدة المصريين ونقله عنها موقع محيط. جدير بالذكر أن الشعب المصري يعاني من ارتفاع الأسعار خاصه بعد ارتفاع الدولار الجنوني والذي نتج عن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف للعملة الخضراء في مقابل الجنيه المصري بناء على شرط أولي شرائح قرض صندوق النقد الدولي.

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