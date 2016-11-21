ننشر نتائج الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر

كتب - محمد غنيم وعمرو عبدالعاطى ومحمد الشريف

أسفرت نتائج مباريات الدور التمهيدى الثالث عن العديد من الأهداف وحفلت بالإثارة والندية وانتهت معظم اللقاءات بركلات الترجيح، بالرغم من إقامتها بين أندية القسم الثانى والثالث إلا أن أندية الأخيرة ظهرت بشكل مغاير ، ليتأهل الأندية الفائزة لدور الـ46 للبطولة الأقدم فى مصر وجاءت النتائج على النحو التالى : -

الترسانة – اسكو 5/4 بركلات الترجيح

الشرقية للدخان – كوكاكولا 5/4

شبين – ميت خاقان 6/1

ببا.. ناصر الفكرية 1-0

الشرطة .. الاعلامين 2-0

المنيا.. بني سويف 7/8 بركلات الترجيح

مصر.. سكر الحوامدية 2-1

الاسيوطي.. الواسطي3-1

مياه البحيرة على بلطيم 1-0

كفر الشيخ على بيلا 4-3بضربات الجزاء

غزل المحلة .. البلاستيك ..2-0

دمنهور - رشيد 3/0

بنها ... بلدية المحلة 0-1

صيد المحلة - أمام مركز شباب زفتي 4/5 بركلات الترجيح

المنصورة - شربين 4/5 بركلات الترجيح

نبروه يفوز علي دكرنس 2_0