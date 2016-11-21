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الرئيس السيسى من لشبونة: تكريمى إعلاء للصداقة بين مصر والبرتغال

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الرئيس السيسى من لشبونة: تكريمى إعلاء للصداقة بين مصر والبرتغال الرئيس السيسى من لشبونة: تكريمى إعلاء للصداقة بين مصر والبرتغال

>لشبونة – محمد الجالى

 

منح عمدة لشبونة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مفتاح مدينة لشبونة ورحب بالرئيس فى زيارته للبرتغال.

 

 

وأشار عمدة لشبونة الى أهمية زيارة الرئيس فى التنسيق بين والبرتغال فى ظل الوضع الحالى فى أوروبا الذى يتطلب تنسيقا شاملا خاصة فى مجال الهجرة غير الشرعية والتى تتطلب عملا أكثر لحل هذه المشكلة.

 

 

من جانبه، قال الرئيس السيسى، ان تكريمه إعلاء للصداقة بين مصر والبرتغال،  وأن التواصل الثقافى بين البلدين سيكون بمثابة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والتى اتفق فيها مع رئيس البرتغال على تحقيق نقلة نوعية فيها خلال الفترة المقبلة.

 

 


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