ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص بداخله 2 طن حلوى مجهولة المصدر بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين خلال حملة لضبط الأسواق، من ضبط مصنع بدون ترخيص.

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تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا يفيد ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع حلويات بدون ترخيص، وحيازته سلع غذائية بدون فواتير ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.

تم تقنيين الإجراءات وضبط المتهم وبحيازته 2000 كيلو حلويات مختلفة الأنواع مجهولة المصدر و1500 كيلو سكر مجهول المصدر، و 1600 كيلو دقيق مجهول المصدر، و 500 كيلو نشاء مجهول المصدر، و400 كيلو عسل جلوكوز مجهول المصدر، و 200 كيلو لون ومكسبات مجهول المصدر، و 1000 كرتونة فارغة.

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وبالعرض على اللواء مساعد الوزير مدير الأمن وجهه بالتحفظ على المتهم والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



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