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حبس ضابط سنة وصاحب شركة مقاولات 6 سنوات لاتجارهما بالهيروين بمدينة نصر

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حبس ضابط سنة وصاحب شركة مقاولات 6 سنوات لاتجارهما بالهيروين بمدينة نصر حبس ضابط سنة وصاحب شركة مقاولات 6 سنوات لاتجارهما بالهيروين بمدينة نصر

>كتبت ندى سليم

قضت الدائرة 25 جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بمعاقبة ضابط شرطة "مهند.م"، 30 عاما، بالحبس سنة، وصاحب شركة مقاولات يدعى "معتز.م"، 28 عاما، بالسجن 6 سنوات، لاتهام الأول بالتعاطي، والمتهم الثاني بالاتجار فى المخدرات، بمنطقة مدينة نصر 

 صدر الحكم برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين ياسر أبو العينين، وياسر مدبولى، وسكرتارية بهاء طنطاوى، ويوسف أحمد.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما 23 لفافة من مخدر الهيروين، وميزان حساس، داخل سيارة أحدهما، ووجهت النيابة لهم تهمة الاتجار بالمخدرات وتعاطى الهيروين والترامادول.


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