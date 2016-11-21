رئيس الوزراء العراقى: الجيش سيتصدى لموجات الإرهاب ولن نسمح بإثارة الفتنة

كتب - أحمد جمعة

جدد القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء حيدر العبادى، اليوم الاثنين، العهد بالمضى فى طريق الاصلاح ومحاربة الفساد.

وقال العبادي خلال كلمة له بمناسبة زيارة أربعينية الإمام الحسين نشرتها وسائل إعلام عراقية "نحن مع ما نسميه اللامركزية الإدارية، وهذا دورنا وسنقوم في الوقت الحاضر بالاعتماد على أبناء المناطق التي حررت وهناك تطوع في نينوى والمناطق المحررة لمسك الملف الأمني فيها."

وأضاف أن "القوات المسلحة ستبقى تذود وتدافع عنهم أمام موجات الإرهاب التي تريد إثارة الفتن والمشاكل"، مشيرا إلى أن العراق "لن يسمح لهم بالعودة وهذا دورنا ومسؤوليتنا الكبرى".