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بدء جلسة محاكمة 215 متهما بقضية كتائب حلوان الإرهابية

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بدء جلسة محاكمة 215 متهما بقضية كتائب حلوان الإرهابية بدء جلسة محاكمة 215 متهما بقضية كتائب حلوان الإرهابية

>كتب محمد عبد الرازق

بدأت  منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة 215 متهماً من أنصار جماعة الإخوان، بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة  لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء  وتصويرالمقطع الذائع إعلاميا باسم "كتائب حلوان " .

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا

                    

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

 

 

 


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