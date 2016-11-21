للمرة الثانية.. زوجة هشام طلعت تقيم دعوى طلاق بعد تصالحها فى "الخلع"

كتبت نورهان حسن

أقامت المذيعة ابتهال أحمد اسماعيل دعوى قضائية أمام محكمة أسرة مصر الجديدة، طالبت فيها بتطليقها من زوجها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم طلقة بائنة للضرر.

جاء ذلك بعد تصالحها فى دعوى الخلع التى أقامتها ضد زوجها رجل اﻷعمال هشام طلعت مصطفى فى عام 2011 بعد سجنه فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، ثم تنازلت عنها بعد تصالحها مع رجل اﻷعمال.

وقالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 1050 لسنة 2016 إنها تزوجت من رجل اﻷعمال بموجب عقد شرعى مؤرخ فى 30 أغسطس 2008 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وﻻ تزال فى عصمته وأنه اتهم فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 قسم قصر النيل والمقيدة برقم 914 لسنة 2008 وسط القاهرة وحكم عليه بحكم نهائى وبات وغير قابل للطعن عليه.

وأضافت الزوجة فى دعواها أنها تقدمت إلى مكتب تسوية المنازعات اﻷسرية بطلب رقم 2251 لسنة 2016 أسرة مصر الجديدة، وطالبت فيه بتطليقها من رجل الأعمال طلقة بائنة للضرر طبقا لنص المادة 14،وبعد تعذر مساعى الصلح بينهما أقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.