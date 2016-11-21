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رئيس البنك الأهلى: 85 مليار جنيه حصيلة شهادات الإدخار 16 و20%

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رئيس البنك الأهلى: 85 مليار جنيه حصيلة شهادات الإدخار 16 و20% رئيس البنك الأهلى: 85 مليار جنيه حصيلة شهادات الإدخار 16 و20%

>كتب – أحمد يعقوب

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة مصرفه من شهادات الإدخار "بلاتينية" بعائد 16% و20 %، ارتفعت إلى 85 مليار جنيه، منذ طرحها وحتى الآن، مؤكدًا أن حجم الإيداعات النقدية الجديدة من العملاء نحو 15 مليار جنيه.

 

وتبلغ مدة شهادات الإدخار "بلاتينية" 3 سنوات بعائد 16%، ويصرف شهريًا، ويحسب العائد من يوم العمل التالى للشراء ويصرف شهريًا، والشهادة ذات عائد 20% يصرف كل 3 أشهر، أى بشكل ربع سنوى.

 

كان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

 

 


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