رئيس البنك الأهلى: 85 مليار جنيه حصيلة شهادات الإدخار 16 و20%

كتب – أحمد يعقوب

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة مصرفه من شهادات الإدخار "بلاتينية" بعائد 16% و20 %، ارتفعت إلى 85 مليار جنيه، منذ طرحها وحتى الآن، مؤكدًا أن حجم الإيداعات النقدية الجديدة من العملاء نحو 15 مليار جنيه.

وتبلغ مدة شهادات الإدخار "بلاتينية" 3 سنوات بعائد 16%، ويصرف شهريًا، ويحسب العائد من يوم العمل التالى للشراء ويصرف شهريًا، والشهادة ذات عائد 20% يصرف كل 3 أشهر، أى بشكل ربع سنوى.

كان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.