الزمالك يستعين بالمصرى لعبور موقعة الإسماعيلى

كتب أحمد توفيق

حرص الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد صلاح، على مشاهدة مباراة الإسماعيلى أمام المصرى ضمن الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 لاكتشاف نقاط القوة والضعف بفريق الدراويش قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين غدا الثلاثاء، ضمن الأسبوع العاشر للدورى.

شاهد محمد صلاح وجهاز الزمالك المعاون مباراة الإسماعيلى والمصرى، والتى أوضحت امتلاك الدراويش لاعبين مميزين، وأن تراجع النتائج فى الآونة الأخيرة ليس مقياسا للتعرف على قوة الإسماعيلى الحقيقية، خاصة أنه يمتلك لاعبين قادرين على تحقيق الفوز على أى فريق دون النظر لنتائج المباريات الأخيرة.