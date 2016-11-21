رئيس مدينة بركة السبع يطلق حملات إنارة بالطريق السريع

المنوفية – محمود شاكر

قال المهندس هشام بيومى رئيس مركز ومدينة بركة السبع إنه فى إطار خطة مواجهة الأمطار المتوقعة وفصل الشتاء تم البدء فى حملة مكبرة لإنارة الطريق السريع والسكة الحديد لتأمين المواصلات والحفاظ على الأرواح .

وأكد بيومى أنه تم تركيب أعمدة بطول ٢١ مترا، وذلك لتأمين دوائر الطريق السريع والسكة الحديد ويتم تركيب ١٨ عمودا لتأمين المواصلات المتقاطعة مع الطريق السريع والسكة الحديد حفاظا على الأرواح والممتلكات ولمواجهة أيه أخطار قادمة .

وأوضح بيومى أن الحملات مستمرة على مدار الأسبوع الجارى من أجل التركيب لطريق كاملا وللوصول إلى أعلى معدلات من الأمان للطريق، بالإضافة إلى تحقيق حالة من السيولة المرورية المؤمنة بالإنارة المستمرة.

وأشار بيومى إلى أنه شكل عددا من اللجان بالوحدات المحلية من أجل رصد الأماكن التى تخلو من الإنارة من أجل توفير الإنارة لها لمنع انتشار أى حوادث .