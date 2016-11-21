وزير السعادة الإماراتية تنشر صور لمبادرة 100 يوم من الإيجابية

كتبت مريم بدر الدين

نشرت وزيرة السعادة الإماراتية عهود الرومى مجموعة من الصور ضمن فعاليات الأسبوع الثالث من المبادرة التى أطلقتها دولة الإمارات مؤخرا وهى 100 يوم من الإيجابية.

وعلقت على الصور عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" :"ما أجمل أن تبدأ صباحك ومن حولك نفوس نقية وأرواح بريئة مفعمة بالسعادة والإيجابية ".

وأطلق البرنامج الوطنى للسعادة والإيجابية بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبى، بداية شهر نوفمبر الحالى، مبادرة "100 يوم من الإيجابية"، التى تهدف إلى غرس وتشجيع السلوكات والممارسات الإيجابية فى نفوس طلاب المدارس بشكل خاص والمجتمع عموما من خلال دمج الطلبة وذويهم والمعلمين بفعاليات متنوعة مبتكرة ضمن هذه المبادرة.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ar" dir="rtl">جرعة صباحية من الإلـهام وفعاليات الإسبوع الثالث من مبادرة <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%A1%D9%A0%D9%A0%D9%8A%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9?src=hash">#١٠٠يوم_من_الإيجابية</a>

شبكةعيونالإخبارية

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