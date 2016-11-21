اعتراض صاروخ باليستى أطلقته مليشيات الحوثيين على مأرب

مأرب (أ ش أ)

اعترضت منظومة الدفاع الجوى الصاروخية (باترويت) التابعة لقوات التحالف العربى فى مأرب صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق على عبد الله صالح باتجاه المدينة شرقى اليمن.

وأكدت مصادر محلية أنه تم اعتراض الصاروخ الليلة الماضية وتدميره فى الجو بدون حدوث خسائر.

ويعد هذا هو الصاروخ الثالث الذى أطلقته المليشيات باتجاه مأرب منذ بدء سريان الهدنة ظهر أمس الأول ولا يعرف هل سيتم تجديدها ليومين آخرين أم ستنتهى فى ضوء الانتهاكات التى تحدث ويتهم كل طرف الآخر بخرقها.

من ناحية أخرى ذكر مركز سبأ الإعلامى التابع للمقاومة أن قوات الجيش والمقاومة تصدت لهجوم عنيف شنته المليشيات مساء أمس فى جبهة صرواح غربى مأرب وأجبرتهم على التراجع.

وأشار إلى أن المليشيات كانت قد عززت مواقعها فى صرواح بعد سريان الهدنة، ووصل مسلحون تابعون لهم وعتاد ثقيل عبر مديرية خولان فى صنعاء فى محاولة لتعويض خسائرهم فى الفترة الأخيرة.

وفى تطور آخر، قامت السلطات المحلية فى المحافظة بالإفراج عن 5 أطفال تم أسرهم فى المعارك مع المليشيات لتسلمهم لذويهم فى احتفال بمناسبة اليوم العالمى للطفولة، وأكد وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح أن السلطات المحلية كانت قد أفرجت عن عدد كبير من الأطفال بعيدا عن وسائل الإعلام حفاظا عليهم وذويهم من المليشيات.

وقال اللواء أمين الوايلى قائد المنطقة العسكرية السادسة" أن المليشيات لم تلتزم بالهدنة منذ الدقيقة الأولى لسريانها ونعلم أنهم ليس لهم عهد ولا ميثاق ولكن كنا نأمل هذه المرة أن يلتزموا بالهدنة إلا أنهم استمروا فى الاعتداء على القوات الحكومية، وأوقعوا قتلى وجرحى بعناصرها".

وقال الوايلى ـ فى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة ـ" أن القوات الحكومية اضطرت للرد على الاعتداءات رغم التعليمات الصارمة التى تم توجيهها للوحدات بالالتزام بها تنفيذا لتوجيهات الرئيس ونائبه ورئيس الأركان ولكن المليشيات لم تف بتعهداتها على الإطلاق مثلما حدث فى الهدنات السابقة".

وفى محافظة تعز والتى تشهد معارك يومية بين القوات الحكومية والمليشيات صرح العقيد منصور الحسانى المتحدث باسم القوات المسلحة فى تعز بأن المليشيات استمرت طوال أمس فى خرقها للهدنة وقامت بنحو 140 خرقا تمثلت فى قصف مواقع القوات بالأسلحة الثقيلة، والمتوسطة وحاولت الهجوم على مواقع الجيش الوطنى فى جميع الجبهات القتالية باءت كلها بالفشل وتكبدت خسائر فادحة.

وأضاف الحسانى ـ عبر حسابه على الفيس بوك ـ" أن المعارك التى دارت بين الجانبين أسفرت عن مقتل 25 من عناصر المليشيات وجرح العشرات كما تم أسر 6 منهم فى شرقى تعز فيما قتل 4 من القوات الحكومية، وجرح 8 آخرون بالإضافة إلى مقتل مدنيين وجرح 19 بسبب القصف على الأحياء السكنية".