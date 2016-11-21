ضبط مدير مدرسة أثناء تقديمه رشوة لمسئول بالإدارة التعليمية بالإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت الرقابة الإدارية بالإسكندرية، برئاسة العميد وائل أمين، القبض على"خ. ح" مدير مدرسة الإخلاص التجريبية عقب تسليمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الرشوة لمدير إدارة غرب الإسكندرية التعليمية، مقابل التغاضى عن المخالفات بالمدرسة وتأجيره فصول المدرسة كمركز للدروس الخصوصية فى الفترة المسائية.

وكان مدير إدارة غرب الإسكندرية التعليمية قد أبلغ اللواء أحمد المخزنجى، رئيس قطاع الرقابة الإدارية بالاسكندرية، عن الواقعة، حيث كلف فريق بحث بإجراء التحريات عن الواقعة، وتم القبض على المتهم عقب تسليمه مبلغ الرشوة بأحد كافيهات منطقة الداون تاون، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة التى أصدرت قراراً بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.