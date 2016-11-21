أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة السويس تستمع لأقوال مصابى حادث انقلاب سيارة شرطة الجناين

Google+ Print
نيابة السويس تستمع لأقوال مصابى حادث انقلاب سيارة شرطة الجناين نيابة السويس تستمع لأقوال مصابى حادث انقلاب سيارة شرطة الجناين

>السويس- سيد نون

استمعت النيابة العامة بالسويس إلى أقوال أفراد الشرطة المصابين فى حادث انقلاب سيارة قسم شرطة الجناين بالسويس، والتى على إثرها توفى شرطى ومواطن مدنى، وأصيب 7 آخرين من رجال الشرطة.

 

وقام فريق من النيابة العامة بالانتقال إلى مستشفى السويس العام، وقاموا بالاستماع إلى أقوال المصابين، ولم يتم سماع أقوال الضابط أمجد الجزار، نظرا لنقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة للعلاج نظرا لتفاقم إصابته.

 

كان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الجناين، بأن سيارة شرطة يستقلها قوة من مباحث القسم تعرضت للانقلاب، وأن قوة المباحث كانت فى طريقها لمهمة خاصة بالعمل وتعرضت للانقلاب.

 

وأكد مصدر طبى، أن رجل الشرطة حسين أبو ليلة من قوات مباحث قسم شرطة الجناين توفى فى الحادث، كمل توفى مواطن مدنى أخر، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وأن المصابين عددهم 7 من أفراد الشرطة بينهم حالة حرجة.

 

وقام مدير أمن السويس ونائب مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية بزيارة رجال الشرطة المصابين فى الحادث بالمستشفى العام.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365