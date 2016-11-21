نيابة السويس تستمع لأقوال مصابى حادث انقلاب سيارة شرطة الجناين

السويس- سيد نون

استمعت النيابة العامة بالسويس إلى أقوال أفراد الشرطة المصابين فى حادث انقلاب سيارة قسم شرطة الجناين بالسويس، والتى على إثرها توفى شرطى ومواطن مدنى، وأصيب 7 آخرين من رجال الشرطة.

وقام فريق من النيابة العامة بالانتقال إلى مستشفى السويس العام، وقاموا بالاستماع إلى أقوال المصابين، ولم يتم سماع أقوال الضابط أمجد الجزار، نظرا لنقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة للعلاج نظرا لتفاقم إصابته.

كان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الجناين، بأن سيارة شرطة يستقلها قوة من مباحث القسم تعرضت للانقلاب، وأن قوة المباحث كانت فى طريقها لمهمة خاصة بالعمل وتعرضت للانقلاب.

وأكد مصدر طبى، أن رجل الشرطة حسين أبو ليلة من قوات مباحث قسم شرطة الجناين توفى فى الحادث، كمل توفى مواطن مدنى أخر، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وأن المصابين عددهم 7 من أفراد الشرطة بينهم حالة حرجة.

وقام مدير أمن السويس ونائب مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية بزيارة رجال الشرطة المصابين فى الحادث بالمستشفى العام.