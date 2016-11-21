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سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 21/11/2016 بالمصنعية والمعدن الأصفر في الصاغة يواصل الجنون بلا رحمة

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سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 21/11/2016 بالمصنعية والمعدن الأصفر في الصاغة يواصل الجنون بلا رحمة سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 21/11/2016 بالمصنعية والمعدن الأصفر في الصاغة يواصل الجنون بلا رحمة

اليوم في ، حيث واصل المعدن الأصفر المزيد من الصعود اليوم الاثنين 21-11-2016 في محلات الصاغة، فعلى سبيل المثال وصل سعر الجنيه الذهب إلى 4520 مقابل الجنيه المصري، جاءت تلك الارتفاعات المتتالية رغم انخفاض سعر أوقية الذهب العالمية إلى 1205 دولار أمريكي، ويواصل المعدن النفيس ارتفاعاته المتتالية هذه الأيام.

وذكر عضو اللجنة النقدية أن سعر الفائدة الأمريكية سيرتفع قبل نهاية العام الحالي، ويسود سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة حالة من عدم الثبات المائل للارتفاع، حيث استمرت الذهب اليوم في مصر في الارتفاع مرة أخرى بسبب العلاقة بين سعر الذهب اليوم وأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة المعادن النفيسة، أن سعر العملة الخضراء في البنوك والسوق السوداء، هو المتحكم الرئيسي في أسعار الذهب في الصاغة، وقال أيضا أن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء يتأثر بالبنوك وسوق تداول العملات،حيث يحتاج المصنعين الدولارات من أجل شراء المواد الخام، ومازال الذهب في تغير مستمر.
سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 21/11/2016

نتابع معا أسعار الذهب في مصر في سوق الذهب ومحلات الصاغة، ونتمنى أن تعود قيمة الذهب إلى وضعها الطبيعي وعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، حيث توجد حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

وأكد التجار على وجود ركود شديد في مبيعات الذهب، رغم ظهور عيار 14 الجديد الذي يتميز عن غيرة بكثرة أشكاله، وتوجد حالة من عدم الاستقرار تواجه سوق المعدن الأصفر في مصر، بسبب التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد هذه الفترة.

        سعر الذهب عيار 18: 506 جنيه.
        سعر الذهب عيار 21: 590 جنيه.
        سعر الذهب عيار 24: 674 جنيه.
        سعر الجنيه الذهب: 4720 جنيه.
        سعر أوقية الذهب: 1208 دولار.

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