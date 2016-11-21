سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء و الدولار يرتفع بشكل جنوني

يشهد سعر الدولار خلال الفترة الحالية موجة كبيرة من الارتفاعات أمام الجنيه المصري عقب القرار الأخير بتعويم العملة المصرية جزئياً أمام العملات الأخرى والذي كان له أثر كبير على تضاعف أسعار العملات العالمية والعربية أمام الجنيه وكان له تبعات أخرى مثل ارتفاع أسعار الذهب والسلع.

سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

فيما يتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن ينخفض السعر مرة ثانية ليصل إلى أربعة عشر جنيهاً ويرتفع ثانية خلال شهر لأنه من المقرر أن تسدد مصر سندات قديمة من العام 2013 في أخر هذا العام، بينما أكد آخرون أن قرار تعويم الجنيه هو في صالح الاقتصاد المصري وله آثار إيجابية نتيجة تحول المبادلة للعملة داخل البنوك وقضت بشكل شبه نهائي على السوق السوداء.



سعر الدولار في السوق السوداء

تباين سعر الدولار من منطقة لأخرى وتقاربه جدا من السعر الرسمي داخل البنوك برغم قلة المعروض منه واحتفاظ التجار به وقد تراوح السعر بالسوق السوداء بين 17.90 و 18.20 للشراء والبيع وأكد الخبراء أن قيمة الجنيه المصري لا يمكن تحديد قيمتها الحقيقية إلا بعد اتخاذ قرار بتعويم كامل للجنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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