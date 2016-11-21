رئيس وزراء اليمن: لن يتحقق السلام بتجاوز مرجعيات الحل السياسى

صنعاء أ ش أ

قال رئيس الوزراء اليمنى أحمد عبيد بن دغر، إن السلام المنشود لن يتحقق بتجاوز مرجعيات الحل السياسى المتوافق عليها والمتمثلة فى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع.

وأشار بن دغر - فى تصريح أوردته قناة "العربية" الإخبارية الأحد - إلى أن القبول بغير ذلك يعنى الاستهانة بدماء وتضحيات الشعب اليمنى الذى يدفع الثمن غاليا منذ قرابة العامين من أجل الخلاص من أبشع انقلاب دموى ووحشى فى تاريخه.

وكانت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية فى اليمن، أعلنت - فى وقت سابق - بدء وقف إطلاق النار اعتبارا من السبت الماضى، ولمدة 48 ساعة، تمدد تلقائيا فى حال التزام مليشيات الحوثى والقوات الموالية لها بهذه الهدنة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وفى مقدمتها مدينة تعز ورفع الحصار عنها، وحضور ممثلى الطرف الانقلابى فى لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب (محافظة تقع بمنطقة عسير جنوبى المملكة العربية السعودية).