غدا محاكمة زهير جرانة وزوجته وأولاده لاتهامهم بـالكسب غير المشروع

كتب أحمد إسماعيل

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، غدا الثلاثاء، نظر ثانى جلسات محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وزوجته وأولاده الأربعة، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع والتربح من منصب المتهم الأول.

شهدت الجلسة السابقة تغيب "جرانة" ودفاعه وباقى المتهمين عن الحضور، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 نوفمبر لإعلانهم.

كان قاضى التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أحال زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق وزوجته ميلان شوكت جلال الدين وأولاده حبيبة وأمير وأدهم وزهير وكل من استفاد منه فى أمواله استفادت جدية إلى محكمة الجنايات المختصة لاتهامه بالحصول لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع بسب استغلال الصفة الوظيفية ومخالفات القانون مما أدى لتضخم ثروته.

كشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، وحصل لنفسه ولأسرته على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه.