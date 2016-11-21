الإسماعيلى يختتم استعدادته لمواجهة الزمالك

كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

يؤدي فريق الإسماعيلى تدريبه الأخير بمعسكره المغلق اليوم الاثنين، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك غدا الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدورى العام، حيث سيؤدي الدراويش تدريبهم الأخير علي ملعب الإسماعيلية ويستعد لتحقيق أداء قوى أمام الزمالك وضرورة الخروج من اللقاء بالثلاث نقاط.

ويسعى الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر إلى تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير الغاضبة من سوء النتائج لاسيما أن الإدارة بدأت التفكير جديا في استقدام مدير فني جديد وفي حالة إخفاق الجهاز الفني في مواجهة الغد ستمنح الإدارة فرصة لتعيين جهاز فنى جديد، وهو ما سيكون حافزا لخضر علي ضرورة تحقيق الفوز وتخطي الفريق الأبيض من اجل الاستمرار في منصبه.