أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الإسماعيلى يختتم استعدادته لمواجهة الزمالك

Google+ Print
الإسماعيلى يختتم استعدادته لمواجهة الزمالك الإسماعيلى يختتم استعدادته لمواجهة الزمالك

>كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

يؤدي فريق الإسماعيلى تدريبه الأخير بمعسكره المغلق اليوم الاثنين، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك غدا الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدورى العام، حيث سيؤدي الدراويش تدريبهم الأخير علي ملعب الإسماعيلية ويستعد لتحقيق أداء قوى أمام الزمالك وضرورة الخروج من اللقاء بالثلاث نقاط.

ويسعى الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر إلى تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير الغاضبة من سوء النتائج لاسيما أن الإدارة بدأت التفكير جديا في استقدام مدير فني جديد وفي حالة إخفاق الجهاز الفني في مواجهة الغد ستمنح الإدارة فرصة لتعيين جهاز فنى جديد، وهو ما سيكون حافزا لخضر علي ضرورة تحقيق الفوز وتخطي الفريق الأبيض من اجل الاستمرار في منصبه.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365