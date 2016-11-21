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ضبط عاطل بحوزته طبنجة و10 كيلو بانجو قبل ترويجها بمركز فاقوس بالشرقية

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ضبط عاطل بحوزته طبنجة و10 كيلو بانجو قبل ترويجها بمركز فاقوس بالشرقية ضبط عاطل بحوزته طبنجة و10 كيلو بانجو قبل ترويجها بمركز فاقوس بالشرقية

>الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة  فاقوس بالشرقية، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، مساء أمس الأحد، القبض علي عاطل قبل قيامه بترويج 10 كيلو من مخدر البانجو بدائرة المركز، وضبط بحوزته طبنجة و5 طلقات، وتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

 

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من المقدم مصطفى عرفة رئيس مباحث مركز فاقوس، يفيد قيام النقيب أحمد عبده النجار معاون مباحث المركز، بعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية، من ضبط" السيد.س.ال " 37 سنة عاطل ومقيم عرب درويش دائرة المركز، وبحوزته عدد 2 لفافه كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن حولي 10 كيلو جرام، وكذا سلاح نارى طبنجة مطموسة الأرقام وعدد 5 خمس طلقات لذات عيار السلاح، وتم التحفظ على المضبوطات والدراجة البخارية للعرض على النيابة، وتحرر محضر رقم 27120 جنايات مركز فاقوس.

 

 

 


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