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أمانة الرياض تبدأ في إزالة المركبات المهملة في العاصمة

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أمانة الرياض تبدأ في إزالة المركبات المهملة في العاصمة أمانة الرياض تبدأ في إزالة المركبات المهملة في العاصمة

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تنظم امانة الرياض حملة لرفع المركبات المهملة في مدينة الرياض بالتعاون مع إدارة مرور منطقة الرياض.

وسوف تقوم الامانة بازالة جميع المركبات (السيارات والشاحنات) المهملة في مدينة الرياض نظرا لما تشكلة من مخاطر أمنية وتشوية لمظهر المدينة العام.

وتستهدف الحملة لإزالة جميع المركبات (السيارات والشاحنات) المهملة المصدومة والمتعطلة والتي تركها اصحابها في الطرق والشوارع والميادين والاراضي الفضاء وبجوار الورش والمعارض وداخل الاحياء. ودعت الامانة جميع أصحاب المركبات إلى سرعة التصرف ورفع مركباتهم قبل ان تقوم الادارة العامة للنظافة برفعها وحجزها ومن ثم البيع في المزاد حسب الأنظمة والتعليمات.

تشويه لمظهر المدينة

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