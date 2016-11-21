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ضبط 25 طن أرز شعير قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

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ضبط 25 طن أرز شعير قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة ضبط 25 طن أرز شعير قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، مساء أمس السبت، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 25 طن أرز شعير قبل بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بالبحيرة.

 

وكان رجال مباحث فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط "صاحب مخزن لتجارة الحبوب الكائن بقرية دمتيوه مركز كوم حمادة، لحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة بإجمالى 25 طن أرز شعير، وتحرر المحضر رقم 23038/2016 مركز كوم حمادة.

 

كما تم ضبط تاجر تموينى وصاحب محل بقاله كائن بناحية قرية الصفا والمروة مركز وادى النطرون، بالتصرف فى حصص المقررات التموينية المدعمة "زيت وسكر تموينى" والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات الذكية وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غيرمشروعة، تبين قيامه بالتصرف فى كمية قدرها 1.758 طن سكر ، عدد 240 زجاجة زيت تموينى مدعم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6681 / 2016 جنح مركز وادى النطرون.


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