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القبض على عاطل بحوزته 3000 قرص مخدر بطنطا

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القبض على عاطل بحوزته 3000 قرص مخدر بطنطا القبض على عاطل بحوزته 3000 قرص مخدر بطنطا

> الغربية إسلام الخياط

تمكن ضباط مكتب مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا، من ضبط عاطل بحوزته 3000 قرص مخدر مدرج بجداول المخدرات ومحظور تداوله بين المواطنين. 

 

 

كان اللواء حلمى عبد العزيز مساعد المدير لمكتب مكافحة المخدرات، تلقى إخطارًا من العميد أسامة المصرى رئيس منطقة وسط الدلتا لمكتب مكافحة المخدرات، يفيد ورود معلومات بقيام (ر. ف. ا) 28 عاما عاطل مقيم قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بالإتجار فى المواد المخدرة. 

 

 

وبعمل التحريات وبتقنين الإجراءات الأمنية تمكن المقدم حسام الجارحى من مكتب المكافحة، من ضبط المتهم وبحوزته 3000 قرص مخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وذلك أثناء تتبعه أمام معمل تكرير البترول بطريق طنطا محلة مرحوم.

 

 

حرزت المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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