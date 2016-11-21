مظهر شاهين لـ"ميزو": "هى علياء المهدى تقربلك وأيه خطتك لمواجهة الدجال؟"

كتب إسلام جمال

طالب الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعرض محمد عبد الله نصر الشهير بــ«ميزو» على طبيب نفسى، بعد ادعائه أنه المهدى المنتظر.

وقال "شاهين"، عبر تدوينه نشرها صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "فضيحة، محمد عبد الله يزعم أنه المهدى المنتظر الذي سيملأ الدنيا عدلا، والغريب أنه يستدل على ذلك بحديث للنبى صلى الله عليه وسلم رغم أنه ينكر كتب الأحادث كالبخارى ومسلم وغيرهما، بمعنى أن الحديث إذا كان فى مصلحته الوهمية يستشهد به أما عدا ذلك فينكره".

وتابع مظهر شاهين: "السؤال طالما طلع المهدى هل علياء المهدى تقرب له، ويا ترى إيه خطته فى مواجهة المسيخ الدجال"، مضيفاً: "كذب وبهتان وضلال مبين بهدف البحث عن الشهرة، أطالب بعرضه على طبيب نفسي للتأكد من سلامة قواه العقلية".

يذكر أن محمد عبد الله نصر الشهير، قد أدعى فى بيان له على صفحته بـ"فيس بوك"، مساء اليوم، أنه المهدى المنتظر "محمد بن عبد الله".