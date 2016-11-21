«صحة دبي»: بوابة الأمراض المزمنة

قالت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في صحة دبي، إن السمنة وتحديداً بين طلبة المدارس، تعتبر من أكبر التحديات التي تواجهها الجهات الصحية، كونها مدخلاً للأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

وقالت الدكتورة منال، إن صحة دبي وقعت اتفاقية مع بلدية دبي تشمل وضع معايير للسعرات الحرارية الواجب توافرها في الوجبات الغذائية في المطاعم ونسبة السكريات والنشويات في المواد الغذائية التي يتم استيرادها، مشيرة إلى أن ضبط مثل هذه الأمور بحاجة إلى تعاون كافة الجهات المعنية في الدولة.