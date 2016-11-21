سفيرنا غير المقيم ووزير خارجية جزر سليمان يبحثان التعاون

بحث الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا سفير غير مقيم لدى دولة جزر سليمان وميلنا تزوكا وزير خارجية دولة جزر سليمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة في هونيارا اتفاقية الشراكة مع دول الباسفيك ودورها في تعميق العلاقات بين مجموعة الباسفيك ودولة الإمارات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تطوير التعاون في المجال التجاري وتوسيع نطاق العمل في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد ميلنا تزوكا أن دولة الإمارات تلعب دوراً ملموساً في مجال حقوق الإنسان.. مرحباً بقرار حكومة الإمارات بتعيين سفير غير المقيم لدى دولة جزر سليمان.