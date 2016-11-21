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«الفجيرة للموارد الطبيعية» تبتكر تقنية لقياس الأداء

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كشف المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح أمس في مقر مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بحضور المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، عن تفعيل المؤسسة نظاماً إلكترونياً ذكياً لقياس الأداء والإنتاجية في كل مراكز الخدمة التابعة للمؤسسة، يأتي ضمن مشاركات المؤسسة في أسبوع الإمارات للابتكار تحت شعار «التحكم المبتكر في البيانات».

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم أن المؤسسة تركز جهودها لإرساء بيئة مؤسسية محفزة إلى الابتكار، فقد استطعنا عبر تفعيل لوحة التحكم المبتكر في البيانات إدارة عمل قطاع المحاجر في الإمارة وتنظيمه بطريقة نموذجية.

وقال المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إن الابتكار ليس مجرد فكرة طموحة فقط، بل فكراً وتنفيذاً للواقع، فقد جاء ابتكار نظام للتحكم المبتكر في البيانات بعد التحدي الذي واجهته المؤسسة في إدارة البيانات التي تنتجها مراكز الخدمة بشكل مستمر.

ويتيح التحكم المبتكر قياس معدلات أداء العاملين في مراكز الخدمة الخارجية البالغ عددها 9 مراكز، ومتابعة أداء 360 موظفاً بطريقة مباشرة عبر الكاميرات، فضلاً عن تتبع 32 سيارة تفتيش تغطي قطاعات الإمارة وتعمل على مدى اليوم.

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