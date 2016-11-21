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هندسة «أميركية دبي» توفر التدريب والتوظيف للطلبة

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هندسة «أميركية دبي» توفر التدريب والتوظيف للطلبة هندسة «أميركية دبي» توفر التدريب والتوظيف للطلبة

نظمت كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في دبي اجتماعين لأعضاء المجلس الاستشاري لقسمي الهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، بحضور الدكتور جهاد نادر رئيس الهيئة الأكاديمية والدكتور علاء عشماوي عميد كلية الهندسة.

وأكد الاستشاريون توفير فرص التدريب والتوظيف لطلبة الكلية في شركاتهم.

وقدم الدكتور إلياس السقعان رئيس قسم الهندسة المدنية شرحاً حول البرامج التعليمية التي يقدمها القسم على مستوى البكالوريوس والماجستير، والأنشطة التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس والطلبة. كما استمع أعضاء هيئة التدريس من المجلس الاستشاري إلى احتياجات مهنة الهندسة، من حيث تدريب المهندسين وإعداد جيل جديد يستوعب العمل في الخرسانة مسبقة الصنع، وبرامج حماية البيئة، والمباني الخضراء، وإدراج تلك المعلومات في المنهاج الدراسي.

وأبدى أعضاء المجلس دعمهم للطلبة عبر إتاحة الفرصة لإجراء التدريب في الشركات ثم توظيفهم بعد التخرج.

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