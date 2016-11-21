«استشاري الشارقة» يطّلع على خدمات «البطائح الصحي»

اطلعت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال زيارتها لمركز البطائح الصحي التابع لوزارة الصحة على مختلف الخدمات، التي يقدمها والرعاية الصحية التي يوفرها للمرضى والمراجعين.

وضم وفد المجلس من لجنة الشؤون الصحية كلاً من عائشة رضا البيرق رئيسة اللجنة، وثاني هزيم السويدي، وعوض مصبح مبارك، ومحمد عبدالله الكتبي، كما شارك في الزيارة عضو المجلس محمد بن نومة الكتبي، ومن الأمانة العامة للمجلس آمنة سالم باصليب.

فيما استقبل اللجنة كل من شيخة بالرشيد المسؤولة الإدارية بالمركز، والدكتورة عزة الكندي نائب المدير للرعاية الصحية في إمارة الشارقة، ومريم المزروعي المسؤولة الإدارية لمراكز الرعاية الصحية.

من جهتها رحبت شيخة بالرشيد المسؤول الإداري لمركز البطائح الصحي بوفد المجلس من لجنة الشؤون الصحية، وأطلعت اللجنة على مختلف خدمات الرعاية المقدمة لأهالي منطقة البطائح في المركز، وأشارت إلى إحصاءات المراجعين للمركز، والتي بلغت في عام 2016 وإلى الآن 4626 في زيادة عن العام الماضي.