مجلس النواب يستعد لتشكيل لجنة تقصى حقائق على مخازن وشركات الأدوية

كتب محمود حسين

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مجلس النواب بصدد تشكيل لجنة تقصى حقائق على جميع مخازن الأدوية وشركات التوزيع للوقوف على كل مشاكل الأدوية وحالات الاحتكار وستكون هناك إجراءات رادعة على الفاسدين والمتورطين فى أى عمليات تضر بالمواطن.

وأضاف "أبو العلا" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن لجنة الصحة عرضت على الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب طلبها بتشكيل لجنة تقصى حقائق عن أزمة الدواء ومن المحتمل أن يعلن عن تشكيل اللجنة خلال الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل.

وأكد "أبو العلا" أن لجنة الصحة بالبرلمان تجرى مباحثات مع كل أطراف مشكلة نقص الأدوية، سواء وزارة الصحة أو نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء، قائلا: "عندما تصل الأدوية المستوردة التى ليس لها مثيل ستحل مشكلة كبيرة، ووزير الصحة وعد بحل المشكلة خلال 10 أيام، ونطالب الوزارة بفتح 3 صناديق مثلاء بزيادة تركيز كل دواء حتى يلجأ المواطن للمثيل، ولابد أن يكون هناك وعى طبى لدى المواطن".

وتابع: "إننا بصدد اتخاذ إجراءات أكثر ردعا وتشكيل لجنة تقصى حقائق على جميع مخازن الأدوية وشركات التوزيع".