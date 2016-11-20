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مقتل ضابط شرطة أمريكي بطلق ناري في تكساس

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مقتل ضابط شرطة أمريكي بطلق ناري في تكساس مقتل ضابط شرطة أمريكي بطلق ناري في تكساس

الشرطة الأمريكية – أرشيفية

قال قائد شرطة سان أنطونيو في تكساس سيتي، إن ضابط شرطة قتل إثر اطلاق النار عليه الأحد، خلال تحريره مخالفة أثناء توقف حركة المرور.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد نقلت محطة “كيه إيه واي إيه” التلفزيونية المحلية عن قائد شرطة سان أنطونيو، وليام مكمانوس، قوله إن الضابط أصيب بعيار ناري في الرأس بعد أن أوقف سائقاً بسبب مخالفة مرورية قرب مقر الشرطة.

وكان الضابط في سيارة الدورية خاصته يحرر مخالفة، عندما توقف رجل في سيارة أخرى خلفه، ثم خرج من سيارته وأردى الشرطي قتيلاً بالرصاص من خلال النافذة الواقعة على يمينه بسيارة الدورية.

وقال مكمانوس في مؤتمر صحفي وجيز إن المشتبه به وقف بمحاذاة السيارة وأطلق عياراَ نارياَ آخر، وتواصل الشرطة بحثها عنه.

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