أول فوج ياباني يصل على مصر للطيران إلى الأقصر

استقبل مطار الاقصر الدولي أولى رحلات مصر للطيران، قادمة مباشرة من مدينة ناريتا اليابانية، وعلى متنها 230 سائحًا يابانيًا، من اجمالي 24 رحلة خاصة تنظمها الشركة مباشرة من اليابان إلى الأقصر، في إطار خطة إعادة السياحة مرة ثانية.

وقام فريق من العلاقات العامة والدعاية والإعلام والمحطة بمصرللطيران باستقبال ركاب الرحلة بالورود وأعلام دولتي مصر واليابان ومنحهم الهدايا التذكارية، كما قام مطار الأقصر برش الطائرة بالمياه، في تقليد معتاد احتفاءً بوصول رحلات جديدة إلى المطارات.

وقال الطيار شريف عزت رئيس شركة الخطوط الجوية أثناء استقبال السياح بالأقصر، إنه بناء على توجيهات وزير الطيران المدني، قدمت الشركة الوطنية كافة التسهيلات اللازمة للشركة السياحية المنظمة للرحلات، لما يحققه من عائد على الاقتصاد القومي، ودعم السياحة المصرية وخاصةّ مدينة الأقصر، حيث يعد السائح الياباني من أكثر السائحين انفاقًا في العالم كما أنه يعشق السياحة الثقافية.

وأعرب عزت عن تطلعه لأن تعطي هذه الرحلات مؤشر إيجابي على زيادة الحركة السياحية القادمة من المدن اليابانية إلى مصر بصفة عامة، مؤكدًا أن الشركة لن تتواني في تقديم كافة الدعم المطلوب لمنظمي الرحلات السياحية، لتسيير رحلات مباشرة إلى المقاصد السياحية المصرية الأخرى.

ومن المقرر أن يتم تسيير هذه الرحلات على مدار 6 أشهر بخط سير «القاهرة – أوزاكا – ناريتا – الأقصر» من خلال طراز بوينج «B777/300ER» ، سعة 340 مقعد، وهي من أحدث طرازات الشركة وبها أعلى درجات الراحة والرفاهية.

من ناحية آخرى حرص الطيار شريف عزت والوفد المرافق له على القيام بزيارة تفقدية لمكتب ومحطة مصرللطيران، بالأقصر ولقاء العاملين للوقوف على استعدادهم لاستقبال الموسم الشتوي، ولأعياد الكريسماس، وأجازات نصف العام الدراسي، خاصة في ظل تزايد أعداد السائحين الأجانب والمصريين هذه الفترة إلى مدينة الأقصر عاصمة السياحة المصرية والعالمية.

من جانبه أشاد ياسر مصطفى رئيس شركة «SPT Tours» بجهود مصرللطيران في تنظيم هذه الرحلات، والتي تعد أقدم شركات الطيران في العالم في تسيير رحلات لليابان منذ أكثر من 60 عامًا، معربًا عن تفاؤله بمزيد من التعاون مع الشركة الوطنية في السوق الياباني، حيث تستهدف هذه الرحلات التي بدأت اليوم وتنتهي في 7 مايو القادم 10 آلاف سائح ياباني ، ينفقون 16 مليون دولار دخل مباشر ، بخلاف الدخل الغير مباشر،

وأشار مصطفى إلى أن شركته طلبت شركته زيادة هذه الرحلات إلى 32 رحلة هذا الشتاء فقط ، لتصل إلى 108 رحلات حتى مارس 2018 ، حيث يأمل في تسيير 3 رحلات أسبوعيا في شتاء 2017 ، بدلًا من رحلة واحدة أسبوعيا، مشيرًا إلى أنه يتطلع لتسيير رحلات شارتر مباشرة مع مصر للطيران من كوريا وأمريكا الجنوبية والصين،

واكد رئيس شركة «SPT Tours» أن مصر للطيران هي التي ستقود حملة عودة السياحة إلى مصر بالتعاون مع شركات السياحة المصرية من خلال الدعاية المشتركة بين الجانبين .

وكان في استقبال الرحلة هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، وشريف المغلوب رئيس القطاع التجاري لمصرللطيران، وعادل هلال مساعد رئيس قطاع الشئون التجارية للمحطات، واللواء هاني رمزي نائب مدير مطار الأقصر، ووائل الدمرداش مدير عام تخطيط الشبكات بمصرللطيران، وأحمد عبداللطيف مدير محطة الأقصر.