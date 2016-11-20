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ترامب يواصل عقد لقاءات لاستكمال تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة

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ترامب يواصل عقد لقاءات لاستكمال تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة ترامب يواصل عقد لقاءات لاستكمال تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة

الرئيس الأمريكي دونالد (أرشيفية)

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عزمه عقد سلسلة لقاءات – في وقت لاحق اليوم الأحد – مع عدد من الشخصيات الأمريكية البارزة، في إطار المشاورات الرامية لاستكمال تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة.

ونقلت “فوكس نيوز” الأمريكية عن ترامب قوله “سوف ألتقى في وقت لاحق اليوم فى بيد مينستر مع عدد من الوطنيين لتشكيل الإدارة الأمريكية التي سوف تعيد أمريكا كدولة عظمى مرة أخرى”.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن هذه اللقاءات سيحضرها وزير خارجية ولاية كانساس السابق كريس كوباتش، وعمدة نيويورك السابق رودى جوليانى، وحاكم ولاية نيوجيرسى السابق كريس كريستى، وآخرين.

أ ش أ 

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