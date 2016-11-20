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الجيش العراقى يقرر طرد مراسلى "الشرق الأوسط" السعودية من مناطق العمليات

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الجيش العراقى يقرر طرد مراسلى "الشرق الأوسط" السعودية من مناطق العمليات الجيش العراقى يقرر طرد مراسلى "الشرق الأوسط" السعودية من مناطق العمليات

>كتب - أحمد جمعة

قررت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، طرد كل مراسل تابع لصحيفة الشرق الاوسط من مناطق العمليات، فيما دعت الجهات الاستخباراتية العسكرية إلى اتخاذ اللازم فورا.


> وقالت القيادة فى بيان صحفى، إنه "بناء على ما نشرته جريدة الشرق الأوسط من افتراءات وأكاذيب وإساءة إلى قيم وأعراف الشعب العراقى ظنا منها التضليل على نجاحات العراق فى تأمين زيارة الأربعين المليونية وتحقيق الانتصارات فى عمليات قادمون يانينوى، تقرر طرد كل مراسل تابع إلى هذه الصحافة المريضة ومنعهم من التواجد فى قواطع العمليات كافة فورا".

 

ودعت القيادة "الجهات الاستخباراتية العسكرية إلى اتخاذ اللازم فورا".

وطالب مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادى، اليوم الأحد، صحيفة"الشرق الأوسط والجهة المالكة لها بتقديم الاعتذار إلى الشعب العراقى بشأن تقريرها الذى نشرته اليوم حول "وجود حالات حمل غير شرعية فى كربلاء"، فيما أكد حق العراق بمقاضاة الصحيفة.

 

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" فى عددها الصادر، اليوم الأحد، تقريرا ورد فيه تصريح نسب إلى منظمة الصحة العالمية، بشأن ما وصفته بـ"تحذيرات أممية من حالات حمل غير شرعى فى كربلاء"، فيما كذبت المنظمة ذلك، وأدانت بشدة إقحام اسمها فى هذا التقرير الذي وصفته بـ"المفبرك"، كما هددت بمقاضاة ناشريه.

 

 

 


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