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الرئيس السيسي يصدر قانونا بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

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الرئيس السيسي يصدر قانونا بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة الرئيس السيسي يصدر قانونا بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

الرئيس عبد الفتاح – أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، بعد أن أقره مجلس النواب.

وتتضمن التعديلات استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من البند “ب” من المادة الثانية والمادة السابعة من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١.

ونصت المادة االثانية -بند ب الفقرة الأولى على أنه :” فيما عدا الأراضي المنصوص عليها بالبند (أ) يُصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص -حسب الأحوال- قراراً بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي، أو مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية، أو مناطق التنمية الصناعية.

أ ش أ

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