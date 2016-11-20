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حلفاء ميركل في الاتحاد الاجتماعي يرحبون بقرار ترشحها لفترة رابعة

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حلفاء ميركل في الاتحاد الاجتماعي يرحبون بقرار ترشحها لفترة رابعة حلفاء ميركل في الاتحاد الاجتماعي يرحبون بقرار ترشحها لفترة رابعة

ميركل _ أرشيفية

رحب زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي في ألمانيا بقرار المستشارة أنجيلا ميركل اليوم الأحد خوض الانتخابات العام المقبل للفوز بفترة رابعة.

وبحسب “رويترز”، الحزب حليف للاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية.

وقال هورست زيهوفر وهو في طريقه إلى اجتماع لحزبه الاتحاد الاجتماعي في ميونيخ “نحتاج الآن إلى ثقة الناس لأربع سنوات أخرى ولذلك من الجيد أن نكون واضحين.”

وكان الاتحاد الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي اللذان يشكلان تكتلا في البرلمان وقعا في خلاف بشأن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها ميركل مع المهاجرين.

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