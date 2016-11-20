القبض على ميكانيكى أثناء تنقيبه عن الآثار بمقابر العمال بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط إدارة مباحث السياحة والآثار بالجيزة من القبض على ميكانيكى لإتهامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنطقة الأثرية بالهرم، حيث تم ضبطه اثناء أعمال الحفر وبحوزته كوريك وكشاف، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة فتم إحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسه على 4 أيام ذمة التحقيق.

وردت معلومات للعقيد وليد الشرقاوى رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة تفيد قيام أحد الأشخاص بالتخطيط للتسلل إلى داخل المنطقة الاثرية بالهرم للحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة مقابر العمال الأثرية، وبإجراء التحريات تأكد صحة المعلومات وبإخطار اللواء أشرف عزالعرب مدير مباحث السياحة والآثار أمر بإعداد الأكمنة لضبط المتهم.

وعلى الفور تم إعداد 4 آكمنة برئاسة العقيد وليد الشرقاوى والعقيد احمد الحسيني وقوة من أفراد الشرطة السريين، حيث تم متابعة المتهم اثناء التسلل للمنطقة وبدء الحفر بالمنطقة، وتم ضبطه والذى تبين أنه يدعى "طارق. ع.ا" 35 سنة ميكانيكى ومقيم القاهرة وضبط بحوزته كوريك وكشاف لمساعدته في الحفر.

وبإخطار اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية للسياحة والآثار أمر بإحالته للنيابة العامة وقرر المستشار أحمد عطية رئيس نيابة الهرم بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.