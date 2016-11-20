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بوتين يأمر بنشر صواريخ "الشيطان" النووية السرية ردا على تهديدات أمريكا

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بوتين يأمر بنشر صواريخ "الشيطان" النووية السرية ردا على تهديدات أمريكا بوتين يأمر بنشر صواريخ "الشيطان" النووية السرية ردا على تهديدات أمريكا

>كتب مؤمن مختار

بعد أقل من شهر على كشف روسيا عن قوة صاروخها الرهيب العابر للقارات "ساتانا-2" والذى يعنى باللغة العربية "الشيطان، بحيث يمكنه أن يدمر بلد بأكمله، أفاد تقرير جديد صادر عن وزارة الدفاع أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمر على الفور بنشر صواريخ "ديمون" الأكثر رعبا.

 

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، إن صاروخ الشيطان الروسى لديه قدرات وقوة تدميرية هائلة، ويعتبر الكثيرون أنه تم إنشاؤه باستخدام "تكنولوجيا قديمة" اكتشفت مؤخرا.

 

وتحدث قائد قوات الصواريخ والمدفعية للقوات المسلحة، الفريق ميخائيل" ماتفييسكي، قائلا إن هذه الصواريخ مبنية على مبادئ فيزيائية جديدة.

 

الجدير بالذكر، أنه على الرغم من أن التقرير لم يذكر أى تفاصيل عن عملية التصميم وإنشاء منظومة صواريخ "ديمون"، إلا أنه ذكر أن العمل على هذا المشروع بدأ فى العام الماضى بمجمع سرى للغاية يقع على قمة جبل يامنتاو فى جبال الأورال.

 

وجاءت أوامر الرئيس بوتين بالنشر الفوري لأنظمة صواريخ "ديمون"، ردا على إرسال الولايات المتحدة الأسلحة إلى أوروبا الأسبوع الماضي، وقال الرئيس بوتين: "هدفنا تحييد فعالية أى تهديد عسكرى لأمن روسيا"، محذرا أوباما من أن روسيا "ستستمر فى القيام بكل ما هو ضرورى للحفاظ على التوازن الاستراتيجى."

 


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