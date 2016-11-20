نوبيون يقطعون السكة الحديد بأسوان للمرة الثانية خلال يومين

أسوان - عبد الله صلاح

قطع العشرات من أبناء النوبة بمحافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، السكة الحديد أمام حركة القطارات بمزلقان مدينة كلابشة وسط محافظة أسوان، وذلك للمرة الثانية فى اليوم الثانى على التوالى.

وتسبب قطع السكة الحديد فى توقف قطارى النوم رقم 85 و87 بمحطة كوم أمبو وحركة القطارات المنطلقة من مدينة أسوان فى طريقها للقاهرة.

كانت السكة الحديد بمحافظة أسوان، شهدت أمس توقف لمدة وصلت لحوالى 3 ساعات بسبب احتجاج مجموعة من النوبيين بمزلقان قرية بلانة بالطريق الزراعى، احتجاجا على منع زملائهم من السفر لمنطقة خور قندى بتوشكى للاعتراض على طرح أراضى منطقة خور قندى للاستثمار باعتبارها من حق أبناء النوبة فقط، بعد اعتراض كمين أمنى متحرك بالكيلو 43 بطريق أبوسمبل الدولى لـ19 سيارة تابعة لما يسمى ب"قافلة العودة"، وتطورت الأمور بعد ذلك لقطع طريق أبوسمبل وتعطيل حركة السياحة إلى معبد أبوسمبل والحركة المرورية بالطريق.