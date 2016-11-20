«رئيس جامعة بنى سويف» يستقبل لجنتى محاكاة الاعتماد والجودة بالطب البشرى والبيطرى

مراسل«OAN»

إستقبل الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، لجنتى زيارة المحاكاة لكليتى الطب البشرى والطب البيطرى للتقدم للإعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والتى تتكون من الدكتور إبراهيم الجندى والدكتور عبد الرحيم نوح، والدكتورة هالة القللى، والدكتور مؤمن حامد، والدكتور أيمن زين العابدين، والدكتور فتحى فاروق .

أكد «لطفى»، أن الجامعة تتبني معايير أكاديمية تتوافق مع الاحتياجات التنموية تطبيقًا للخطة الاستراتيجية للجامعة في إطار توجهات الدولة، وهذه المعايير تعتبر مرجعية قومية و أكاديمية معتمدة و تضمن تخريج أجيال قادرة علي المنافسة.

وأضاف «لطفي»، أن المؤسسات التعليمية بصفة عامة وعلي رأسها الجامعات تعد بيوت خبرة وركيزة أساسية للتقدم فى شتى المجالات، فضلاً عن دورها الهام في حل المشاكل التى تؤرق المجتمع.