أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«رئيس جامعة بنى سويف» يستقبل لجنتى محاكاة الاعتماد والجودة بالطب البشرى والبيطرى

Google+ Print
«رئيس جامعة بنى سويف» يستقبل لجنتى محاكاة الاعتماد والجودة بالطب البشرى والبيطرى «رئيس جامعة بنى سويف» يستقبل لجنتى محاكاة الاعتماد والجودة بالطب البشرى والبيطرى

الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف

مراسل«OAN»

إستقبل الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، لجنتى زيارة المحاكاة لكليتى الطب البشرى والطب البيطرى للتقدم للإعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والتى تتكون من الدكتور إبراهيم الجندى والدكتور عبد الرحيم نوح، والدكتورة هالة القللى، والدكتور مؤمن حامد، والدكتور أيمن زين العابدين، والدكتور فتحى فاروق .

أكد «لطفى»، أن الجامعة تتبني معايير أكاديمية تتوافق مع الاحتياجات التنموية تطبيقًا للخطة الاستراتيجية للجامعة في إطار توجهات الدولة، وهذه المعايير تعتبر مرجعية قومية و أكاديمية معتمدة و تضمن تخريج أجيال قادرة علي المنافسة.

وأضاف «لطفي»، أن المؤسسات التعليمية بصفة عامة وعلي رأسها الجامعات تعد بيوت خبرة وركيزة أساسية للتقدم فى شتى المجالات، فضلاً عن دورها الهام في حل المشاكل التى تؤرق المجتمع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا