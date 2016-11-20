الجبوري: أطفال العراق تعرضوا لشتى أنواع الظلم والقهر وغياب الحقوق

دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إلى وقفة جادة من أجل انقاذ أطفال العراق، وقال: إن ما تعرض له أطفال العراق خلال الحروب والصراعات من أثر نفسي ومعنوي واجتماعي، وما جره الإرهاب من عنف وقتل وتهجير ونزوح وتشريد وما افرزه الواقع المتخلف الموبوء بقلة المعرفة وانتشار الجهل، يحتاج إلى تأهيل هذه الشريحة المهمة وفق برامج توعية متقدمة.

وقال الجبوري، في تصريح صحفي اليوم “الأحد” بمناسبة يوم الطفل العالمي، إن أطفال العراق تعرضوا لشتى أنواع الظلم والقهر وغياب الحقوق، مؤكدا أن مجلس النواب داعم لكل التوجهات التي تسعى الى منح اطفال العراق حقوقهم، وحريصون على استكمال كافة التشريعات التي يمكن أن تتيح الفرص لإعادة تأهيلهم عبر النظم والمناهج التي تعزز حقوق الاطفال وتغير واقعهم الحالي.

أ ش أ