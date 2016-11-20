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خبراء: مراقبة استخدام الأطفال للإنترنت يساعد في منع إدمانهم له

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خبراء: مراقبة استخدام الأطفال للإنترنت يساعد في منع إدمانهم له خبراء: مراقبة استخدام الأطفال للإنترنت يساعد في منع إدمانهم له

تعبيرية

قال خبراء ألمان إنه يتعين على الآباء متابعة استخدام أطفالهم للإنترنت، وسؤالهم بانتظام عن طبيعة المواد التي يتصفحونها، وذلك لتجنب إصابة الأطفال بإدمان الإنترنت.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية تقول سوزانه بيشلر كبيرة الأطباء في مستشفى “إيسار أمبير كلينك” في مدينة ميونيخ الألمانية إن “أهم شيء في هذا الموضوع هو الحديث معهم عما يرونه على الإنترنت”

كما توصي الطبيبة بيشلر بوضع مجموعة من القواعد الملزمة بالنسبة لاستخدام الإنترنت منها ضرورة منع استخدام الأطفال للهواتف الذكية أو الكمبيوتر اللوحي على مائدة العشاء “ولكن يجب أن يلتزم كل أفراد الأسرة بهذه القواعد”.

في الوقت ذاته ، فإنه من غير المفيد فعلًا مجرد منع دخول الأطفال إلى الإنترنت، لأن هذا لن يؤدي إلا إلى خلق روح المقاومة لدى الأطفال وكذلك إلى حالة من الصراع.

وبالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، يمكن للآباء تحديد توقيتات لاستخدام الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.

كما يمكن استخدام تطبيقات الساعة الميقاتية كأحد الخيارات للسيطرة على استخدام الأطفال للإنترنت، بحسب بيرت ته فيلت كبير الآطباء في مستشفى جامعة بوخوم الألمانية، مضيفا أن هذه الآلية يمكن أن تكون مفيدة أيضا في التعامل مع البالغين.

ويضيف أنه من المهم وضع القواعد والالتزام بها وتوثيقها من أجل حماية الأطفال من السقوط في فخ إدمان الإنترنت.

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