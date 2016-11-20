غدًا..محاكمة المتهمين بخلية «دمياط» الإرهابية‎

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، الإثنين محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 28 متهمًا من بينهم 12 محبوسين للاتهامهم بتأسيس جماعة علي خلاف القانون فى القضية المعروفى إعلاميًا بـ “خلية دمياط الإرهابية”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشارسعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدة إتهامات، التأسيس والأشتراك في جماعة إرهابية علي خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة من أداء عملها واعتناق أفكار تكفيرية للحاكم إلى جانب استحلال الكنائس واستهداف لمنشآت العامة والخاصة وإتلاف أموال عامة وخاصة بوضع النار علي الحانوت الخاص بعادل بطرس صليب إبراهيم، ما نتج عنه ضرر مالي، كما شرعوا في تصنيع المواد والعبوات المتفجرة، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية “5 بنادق ألية” وزخائر بدون ترخيص والتخابر مع جماعة مقرها خارج البلاد بـ “سوريا، والعراق”.