أخبار عاجلة

بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بوتين وأوباما يجريان محادثة قصيرة على هامش أعمال قمة “أبيك” فى بيرو

Google+ Print
بوتين وأوباما يجريان محادثة قصيرة على هامش أعمال قمة “أبيك” فى بيرو بوتين وأوباما يجريان محادثة قصيرة على هامش أعمال قمة “أبيك” فى بيرو

الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – أرشيفية

 

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أجرى محادثة مع نظيره الأمريكى باراك أوباما على هامش أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ ببيرو.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، فى تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم” اليوم الأحد، أن الرئيسين “تصافحا فى بداية اجتماع” للدول الأعضاء فى قمة “أبيك”، و”تحدثا لفترة قصيرة”.

يذكر، أن الدورة الحالية لقمة “أبيك” هى الأخيرة التى يحضرها أوباما بصفة الرئيس الأمريكي، إذ سيحتل مكانه فى هذا المنصب الفائز فى انتخابات الرئاسة الأمريكية الماضية السياسى الجمهورى دونالد فى 20 يناير المقبل.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب

بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب

بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة

بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة