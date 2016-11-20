بوتين وأوباما يجريان محادثة قصيرة على هامش أعمال قمة “أبيك” فى بيرو

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أجرى محادثة مع نظيره الأمريكى باراك أوباما على هامش أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ ببيرو.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، فى تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم” اليوم الأحد، أن الرئيسين “تصافحا فى بداية اجتماع” للدول الأعضاء فى قمة “أبيك”، و”تحدثا لفترة قصيرة”.

يذكر، أن الدورة الحالية لقمة “أبيك” هى الأخيرة التى يحضرها أوباما بصفة الرئيس الأمريكي، إذ سيحتل مكانه فى هذا المنصب الفائز فى انتخابات الرئاسة الأمريكية الماضية السياسى الجمهورى دونالد ترامب فى 20 يناير المقبل.

أ ش أ