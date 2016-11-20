موجز أخبار مصر للساعة 6.. 27 عالما مصريا يشاركون بمؤتمر وزارة الهجرة

نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، أهمها: ننشر أسماء 27عالما مصريا يشاركون بمؤتمر وزارة الهجرة وتخصصاتهم فى الخارج.

وإليكم موجز لأهم أخبار مصر للساعة السادسة مساءً:

ننشر أسماء 27عالما مصريا يشاركون بمؤتمر وزارة الهجرة وتخصصاتهم فى الخارج

ينشر "اليوم السابع" أسماء وتخصصات العلماء الذين سيشاركون فى مؤتمر مصر تستطيع والذى يستضيف 27 عالما بمدينة الغردقة فى 14، 15 ديسمبر المقبلين وتنظمه وزارة الهجرة.

الرئيس السيسى يصل إلى العاصمة البرتغالية لشبونة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، فى أول زيارة يقوم بها رئيس دولة إلى البرتغال، منذ تولى الرئيس الجديد "مارسيلو ريبيلو دى سوزا".

قرد يفجر معركة مسلحة بين قبيلتين فى جنوب ليبيا تودى بحياة 16 شخصا

قال مسؤول طبى ليبى أن 16 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 50 آخرون فى اشتباكات بين فصائل متنافسة دامت أربعة أيام فى مدينة سبها الجنوبية.

فوز مصر بالإجماع بمنصب نائب رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة

عقدت اجتماعات الدورة السنوية الحادية عشر لجمعية وكلاء النيابة الأفارقة والجمعية العامة بالعاصمة الأنجولية لواندا فى الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجارى برئاسة أنجولا وحضور 34 دولة أفريقية، بالاضافة الى ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لمنطقة أفريقيا UNDP، والـ UNODC، بالاضافة الى ممثل عن الجمعية الدولية للنواب العموم.

ابنة طباخ "فاروق" تكشف لـ"ست الحسن" عن الطعام المفضل للملك

قالت إحسان حسن، ابنة طباخ الملك فاروق، إن والدها عمل طباخا بقصر الملك الذى كان يناديه بالأسطى "حسن"، وكان يصنع جميع أنواع الطعام لسفرة الملك وكذلك العزومات داخل القصر الملكى.

تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وربح رأس المال السوقى نحو 137 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 544.241 مليار جنيه.

إخلاء سبيل محيى النرش بكفالة 30ألف جنيه باتهامه بالاستيلاء على أرض الدولة

قال مصدر قضائى إن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد أبو المعالى قررت إخلاء سبيل رجل الأعمال محى النرش واثنين موظفين بحى منشية ناصر بكفالة 30 ألف جنيه، فى واقعة تسهيل الحصول على أراض مملوكة للدولة عن طريق وضع اليد والمعروفة باسم "تقسيم النرش" على طريق الأتوستراد.

مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى لأداء صلوات تلمودية

جدد مستوطنون يهود اليوم الأحد اقتحامهم للمسجد الأقصى لأداء صلوات تلمودية، حسبما كشف رامي الخطيب من دائرة الاعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، حيث قال أن 64 مستوطنا اقتحموا الاقصى، وحاول 5 منهم أداء الصلوات التلمودية فى الساحات، وقامت القوات الخاصة بإخراجهم من المكان.

بالفيديو.. لحظة تبرع قرينة الرئيس السيسى لصندوق "تحيا مصر" برفقة وزيرات

ينشر اليوم السابع لقطات للحظة وصول قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتبرع لصندوق تحيا مصر، بعدما توجهت بصحبة وزيرات وقرينات الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة إلى البنك الأهلى المصرى لتقديم التبرعات، كمساهمة منهن فى المشروعات التى يقوم الصندوق بتمويلها فى إطار دعم عملية التنمية الشاملة فى مصر.

ارتفاع حالات تسمم تلاميذ البحيرة لـ77 بسبب تناولهم وجبات مدرسية فاسدة

وجه الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بتوفير كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لتلاميذ مدرسة سالم الزئبق الإبتدائية بمحلة كيل بقرية كوم القناطر بأبو حمص، بعد تعرضهم للتسمم، لتناول وجبات مدرسية فاسدة.

احذر.. جوجل تسجل محادثاتك وتخزنها لتحسين خدماتها

شركة جوجل قادرة على تسجيل كل ما قلته حول هاتفك الأندرويد على مدار سنوات، ويمكنك الاستماع إلى ذلك بنفسك، فالشركة لديها الصلاحية التى تسمح لها بتسجيل أغلب المحادثات التى تجرى حول منتجاتها، وتخزين هذه التسجيلات يفترض أن يتيح لـ Google تحسين أدوات التعرف على اللغة وتحسين خدماتها بشكل عام.

مصر للطيران: لا زيادة فى أسعار تذاكر الطيران الداخلى لـ"مصر فى قلوبنا"

أعلن مركز المعلومات دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بقيام شركة مصر للطيران بزيادة أسعار تذاكر الطيران للرحلات الداخلية المدرجة فى مبادرة "مصر فى قلوبنا" من 1100 جنيه إلى 2300 جنيه بزيادة 1200 جنيه للفرد، والتى كانت تشمل "القاهرة - الأقصر - أسوان"، تواصل المركز مع شركة مصر للطيران، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة.

أحزاب دينية يهودية تتراجع عن معارضة قانون منع الآذان ويعلنون تأييده

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الأحزاب الدينية اليهودية ووزير الصحة الإسرائيلى رئيس حزب "يهدوت هتوراة" المتشدد يعقوب ليتسمان، سحبوا الاعتراض الذى تقدموا به ضد مشروع قانون منع الآذان عبر مكبرات الصوت، مقابل استثناء المعابد اليهودية من منع استخدام المكبرات.

بيروتى يسجل أول أهداف روما فى أتلانتا من صناعة صلاح

سجل بيروتى الهدف الأول لفريق روما فى شباك أتلانتا، فى المباراة التى تجمعهما حالياً، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الايطالى "الكالتشيو"، وذلك بعد مرور 40 دقيقة.

أول كهربائية مقطورات لـ"ست الحسن": عايزة أعمل حاجة الولاد يخافوا يعملوها

قالت سمر النصيرى، أول كهربائية سيارات للنقل الثقيل "المقطورة"، إن عمرها 23 سنة وخريجة من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وحاصلة على دبلومة فى الترجمة، موضحة أنها دخلت المهنة عن طريق والدها الذى يعمل سائق مقطورات ونشأتها وسط بيئة تمتهن السواقة على السيارات النقل، مؤكدا أنها تعلمت كهرباء السيارات المقطورة بكل مرونة بعد موافقة والدها وتشجيع من والدتها.

الكشف عن شراء إسرائيل لسفن حربية لحماية "آبار الغاز" بالمتوسط

كشف النائب بالكنيست عن حزب "المعسكر الصهيونى" اليسارى المعارض، آريئيل مرجليت، أن اعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست طولبوا بالمصادقة بشكل عاجل واستثنائى على شراء سفن حربية لحماية منشآت وآبار الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط.

لأول مرة..النائب العام يكشف مخطط "ولاية سيناء" الإرهابى لاغتيال السيسي.. إحالة 292 متهما كونوا 22 خلية للقضاء العسكرى.. والتحقيقات:اعتنقوا الفكر التكفيرى وبايعوا أمير داعش واستهدفوا رجال الجيش والشرطة

وافق المستشار نبيل احمد صادق النائب العام، على إحالة أكبر قضية شملها 292 متهما إلى القضاء العسكرى، لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم "ولاية سيناء"، وتم ضبط 158 متهما وتم إخلاء سبيل 7 منهم.

بعد ساعتين ظلام فى محافظات الصعيد بسبب انقطاع الكهرباء.. اليوم السابع فى جولة بمحطة كهرباء المنيا..رئيس الشبكات يكشف: الشبورة المائية أضعفت دائرة وضاعفت الحمل على دائرة اخرى وهو ما أدى للانقطاع

شهدت محافظات الصعيد صباح اليوم انقطاعا للتيار الكهربائى دام قرابة الساعتين، بسبب الشبورة المائية الكثيفة، حسبما كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، التى أثرت على الدوائر الكهربائية لمحطة سمالوط بمحافظة المنيا، ما أدى لفصل جهد الدوائر 500 ك ف.

بالصور.. تفاصيل سقوط شبكة "دودى" لممارسة الشذوذ الجنسى فى الإسكندرية.. أحمد دودى يعترف:"أنا بحب الرجالة ومش عايز فلوس والبنات مالهمش أمان".. و"نفسى بلدنا تسمحلنا باللى بيحصل فى أمريكا والدول الأجنبية"

"أنا مابزعلش من البلوك والإهانة، وأكيد هلاقى فى يوم من الأيام حد يحبنى بجد ويخاف عليا، وحتى لو سافرت وسيبتنى برضه هفضل أستناك"..كانت هذه الكلمات نموذج من رسائل الموبايل التى تم العثور عليها بحوزة المتهمين بممارسة الشذوذ الجنسى فى الإسكندرية، والترويج له من خلال تنظيم شبكات وجروبات على صفحات التواصل الاجتماعى، ليس فقط على مستوى المحافظة، وإنما على مستوى مصر وعدد من الدول العربية.

البرلمان يرد على مجلس العموم البريطانى.. ننفرد بنشر تقرير لجنة العلاقات الخارجية بالرد على تبرئة "البرلمان البريطانى" للإخوان من ممارسة العنف.. استعرض بالوقائع جرائم "الإخوان" ويطالب بتشكيل لجنة خاصة لتقصى ممارسات "الإرهابية"

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