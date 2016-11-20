«مصر للطيران» تنقل أول رحلة سياحة يابانية للأقصر مساء اليوم

مراسل«ONA»

تصل مطار الأقصر الدولي مساء الْيَوْمَ الأحد، أول رحلة سياحة تنظمها شركة مصر للطيران من اليابان، وعليها 230 سائحًا يابانيًا.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الطائرة من طراز بوينج 300/177 أقلعت من مطار ناريتا باليابان، وعليها 230 سائحًا يابانيًا، وتصل مطار الأقصر الدولي في العاشرة مساء اليوم ،

وأضافت المصادر، أن الشركة سوف تنظم الأحد من كل أسبوع رحلة بين اليابان والأقصر ، والغرض منها أعادة الحركة السياحية إلي المطارات المصرية مرة ثانية.

وتابعت المصادر، أن الشركة قررت تسير الرحلات مباشرة بين طوكيو والأقصر دون المرور بمطار القاهرة، وأن الرحلات سوف تستمر لمدة 6 شهور، وإذا كان هناك إقبال من اليابانيين علي السفر للأقصر سوف يتم زيادة إعداد الرحلات ، بالإضافة إلي أنه من الوارد فتح أسواق جديدة مثل أسوان والغردقة وشرم الشيخ علي أن تكون الرحلات مباشرة.