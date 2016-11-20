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السيسي يصل البرتغال لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين

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السيسي يصل البرتغال لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين السيسي يصل البرتغال لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين

الرئيس عبد الفتاح (أرشيفية )

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، وهي الزيارة الرسمية الأولى لرئيس مصري منذ عشرين عاما.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة -التي تستغرق ثلاثة أيام- مع كل من الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دى سوزا، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، وعمدة لشبونة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المؤسسات العلمية والأكاديمية ومجتمع الأعمال البرتغالي.

وتتناول مباحثات الرئيس السيسى مع المسئولين البرتغاليين العديد من القضايا الهامة من بينها سبل تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية ودفع التعاون في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي والدفاع, بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط, ومكافحة الإرهاب.

وتعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي أول زيارة دولة تستضيفها البرتغال منذ تنصيب الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا في مارس 2016.

أ ش أ 

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